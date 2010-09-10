Прием платежей

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Cathair
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 08 дек 2016, 23:29

Прием платежей

Сообщение Cathair » Сегодня, 18:03

У меня скоро будет доделан интернет-магазин и надо уже думать о том какой из способов приема платежей использовать. Что вы посоветуете? Эквайринг вроде дорогой?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Прием платежей

Сообщение JuniorX » Сегодня, 19:03

Все зависит от того кто вам будет оказывать услугу эквайринга и какие способы оплаты вы будете использовать. Вот посмотрите тарифы этого платежного агрегатора https://roskassa.net/pricing/ Как видите чем больше у вас оборот, тем выгодный тариф. Плюс для некоторых интернет-магазинов очень приятный тариф в 1%. Может ваш магазин как раз такой? В общем изучайте это подробнее.
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Прием платежей

Сообщение Lionel » 43 минуты назад

А какие магазины кати имеют право на такой шикарный процент. Очень даже интересно. Если кто знает, напишите пожалуйста.
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