Прием платежей
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Прием платежей
У меня скоро будет доделан интернет-магазин и надо уже думать о том какой из способов приема платежей использовать. Что вы посоветуете? Эквайринг вроде дорогой?
Re: Прием платежей
Все зависит от того кто вам будет оказывать услугу эквайринга и какие способы оплаты вы будете использовать. Вот посмотрите тарифы этого платежного агрегатора https://roskassa.net/pricing/ Как видите чем больше у вас оборот, тем выгодный тариф. Плюс для некоторых интернет-магазинов очень приятный тариф в 1%. Может ваш магазин как раз такой? В общем изучайте это подробнее.
Re: Прием платежей
А какие магазины кати имеют право на такой шикарный процент. Очень даже интересно. Если кто знает, напишите пожалуйста.
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