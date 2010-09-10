Оптимисты 2 2020 фильм MDqiV
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Оптимисты 2 2020 фильм MDqiV
Оптимисты 2 (2021)
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1962 год. Разгар Карибского кризиса. Остров Свободы стал причиной жесткого конфликта между Хрущевым и Кеннеди, отношения США и СССР напряжены до предела. Мир на грани атомной войны. Дмитрий Нестеров и его отдел оказываются в самой гуще событий.
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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