Оптимисты 2 2020 фильм MDqiV

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compnecsyre
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Сообщения: 245
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38

Оптимисты 2 2020 фильм MDqiV

Сообщение compnecsyre » Сегодня, 20:40

Оптимисты 2 (2021)
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1962 год. Разгар Карибского кризиса. Остров Свободы стал причиной жесткого конфликта между Хрущевым и Кеннеди, отношения США и СССР напряжены до предела. Мир на грани атомной войны. Дмитрий Нестеров и его отдел оказываются в самой гуще событий.


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