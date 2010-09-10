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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 245 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 За час до рассвета 2021 фильм cEtX Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 20:47













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1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко по прозвищу «Сатана» - человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.





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За час до рассвета 2021 смотреть онлайн полный фильм на русском 39im07v За час до рассвета---->>> За час до рассвета 1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко по прозвищу «Сатана» - человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.ZGbwuDeh За час до рассвета смотреть онлайн HD фильм LY8LiF7cv8dYJ За час до рассвета смотреть онлайн 2021 в хорошем качестве 1EZBCVOl01Pp За час до рассвета смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве 720 DKPseFCkwl0 За час до рассвета смотреть фильмы онлайн в хорошем качествеY6e08За час до рассвета новые фильмы 2021 года смотреть онлайн YuInTMlRjV6 За час до рассвета смотреть фильм 2021 онлайн в качестве бесплатно NcOB3За час до рассвета смотреть онлайн качество новые фильмы hEWlLpMBzZ6Q За час до рассвета фильмы бесплатно онлайн смотреть хорошего качества комедии vxcPvFNЗа час до рассвета фильмы 2021 смотреть онлайн лучшие новинки кино jTWkBZ98itA За час до рассвета смотреть бесплатно фильмы качество 720 новинки онлайн y5lxhAЗа час до рассвета 2021 смотреть онлайн полный фильм на русском 39im07v Вернуться к началу

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