За час до рассвета 2021 фильм cEtX
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За час до рассвета 2021 фильм cEtX
За час до рассвета
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1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко по прозвищу «Сатана» - человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.
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1946 год. Лейтенант Денис Журавлёв возвращается к мирной жизни и устраивается на службу в милицию. Его начальник – майор Шумейко по прозвищу «Сатана» - человек с тяжёлым характером, но решения поставленных задач добивается любой ценой. Журавлёв появляется в команде как раз вовремя: в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, и чтобы поймать его, нужен неординарный план, который Журавлёв берётся реализовать. Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, ещё запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.
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