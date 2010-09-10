321-я Сибирская 2021 фильм jSsIE
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321-я Сибирская 2021 фильм jSsIE
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Весной 1942 года была создана 321-я Сибирская дивизия, в которую вошли бойцы буряты, якуты и жители Читинской области.
После прохождения военной подготовки уже летом дивизия была отправлена на юг России.
Здесь на Донской земле шли кровавые бои с немецкими оккупантами и сибиряки тут же оказались гуще батальных сражений.
В центре фильма два брата-солдата из 321-й Одон и Золто, которые стараются присматривать друг за другом, но война то и дело разлучает их.
Так получилось, что младший брат Одон оказался среди прочих бойцов в полу-разрушенном Сталинграде, где в тот момент шла ожесточенная битва за город.
Золто пытается из-за всех сил попасть туда и биться плечом к плечу вместе с братом.
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