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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 245 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Тихое Место 2 2021 фильм 6gNm Цитата Сообщение compnecsyre » Сегодня, 21:06



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Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине.

Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись в собственном доме,

им предстоит познать ужасы внешнего мира. Они вынуждены отправиться в неизвестность,

где быстро обнаруживают, что существа, охотящиеся на звук, — не единственные враги за пределами безопасной песчаной тропы.



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