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compnecsyre Гость RZN.info Сообщения: 245 Зарегистрирован: 22 апр 2015, 10:38 Чёрная вдова 2021 фильм 0Rm9z Цитата Сообщение compnecsyre » 50 минут назад



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Основан на комиксе издательства Marvel Comics, созданный Стэном Ли, Доном Рико и художником Доном Хеком.

История Чёрной Вдовы, которая входит в элитную команду "Мстителей".

Её настоящее имя - Наташа Романофф.

В прошлом русская шпионка, которая, после серии сверхсекретных опытов, смогла получить невероятную силу, скорость и ловкость.



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