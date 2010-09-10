Подражатель 2021 фильм Tuch
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Подражатель 2021 фильм Tuch
Подражатель (2021)
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В Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности. Тогда Анастасия Перевезенцева уничтожила восемь человек, причастных к жестокому убийству ее родителей. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя ее Подражателем. Руководитель следствия Орехов вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь только она может понять Подражателя.
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В Петербурге происходит убийство, которое детально воспроизводит преступление двадцатилетней давности. Тогда Анастасия Перевезенцева уничтожила восемь человек, причастных к жестокому убийству ее родителей. Новый преступник вскоре и сам объявляет себя ее Подражателем. Руководитель следствия Орехов вызывает свою ученицу Дарью Бравадину, известную своими нестандартными методами. Она предлагает привлечь к расследованию саму Анастасию, ведь только она может понять Подражателя.
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