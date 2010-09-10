Двери
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Двери
Здравствуйте. Планирую поменять входную дверь на даче. Прежде чем заказывать, хочу спросить, кто, где покупал? Так чтобы не очень дорого. А то у меня с финансами что-то сейчас не очень, работы мало, да и клиентов приходит не очень много. Видимо кризис опять какой-то у всех.
Re: Двери
Здравствуйте. У меня есть не большой загородный домик. Мы с супругом сделали там ремонт, когда мы добрались до дверей, он нашел, где продают двери недорого от производителя и заказал их тут https://alplastroy.ru/our-services/dveri/. Дверь действительно не дорогая и хорошая, она очень хорошо вписалась в картинку дома. Я просто от нее в восторге. Сейчас мы пока только летом туда ездим, но вот через полгодика освободим сыну квартиру, он у нас женится, уедем жить туда совсем.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя