Сообщение klonik » Сегодня, 11:47

Здравствуйте. Планирую поменять входную дверь на даче. Прежде чем заказывать, хочу спросить, кто, где покупал? Так чтобы не очень дорого. А то у меня с финансами что-то сейчас не очень, работы мало, да и клиентов приходит не очень много. Видимо кризис опять какой-то у всех.