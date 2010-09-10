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Mukoll Гость RZN.info Сообщения: 35 Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43 Помогите выбрать штатив Цитата Сообщение Mukoll » Сегодня, 14:21 Приветствую всех, уважаемые. Не столь давно обзавелся легендарной камерой Лейка. А теперь подумал, что неплохо было бы и штатив к ней купить, ведь ночные пейзажи делать с ним будет намного проще. Что думаете о таком варианте, как https://store.leica-camera.com/ru/ru/shtativy-leica , там их несколько. Мне бы выбрать какой то один, сами понимаете. Вот и решил обратиться за советом, ведь тут могут быть и другие фотографы. Вернуться к началу

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