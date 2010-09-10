Полотенцодержатель
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Полотенцодержатель
Думаю в ванной сделать ремонт и заодно там установить полотенцодержатель новый. Кто какие себя использует? Может кого интересные варианты есть.
Re: Полотенцодержатель
У меня самый простой полотенцодержатель с крючками из пластика. Повесили с расчетом что на время, а он так и прижился. Может тож ремонт делать будем и новое что поставим.
Re: Полотенцодержатель
А мы сразу когда делали в ванной ремонт творчески подошли и к выбору полотенцедержателя. Хотелось бы что было и красиво и практично. Выбрали сразу металлический вариант. Он и красиво смотрится и не боится влаги. Вот здесь большой выбор полотенцедержателей https://kd.market/stroitelstvo-i-remont ... erzhateli/
Re: Полотенцодержатель
А мы поставили полотенцесушитель и чаще всего полотенца на нем и находятся. А для лица и рук повесили несколько крючков. Тоже кстати металлические брали. Они симпатичнее.
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