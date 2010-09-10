Полотенцодержатель

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Níell
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 10 ноя 2016, 22:41

Полотенцодержатель

Сообщение Níell » Сегодня, 14:39

Думаю в ванной сделать ремонт и заодно там установить полотенцодержатель новый. Кто какие себя использует? Может кого интересные варианты есть.
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Полотенцодержатель

Сообщение Venik » Сегодня, 15:04

У меня самый простой полотенцодержатель с крючками из пластика. Повесили с расчетом что на время, а он так и прижился. Может тож ремонт делать будем и новое что поставим.
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Sotas
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 09:03

Re: Полотенцодержатель

Сообщение Sotas » Сегодня, 15:28

А мы сразу когда делали в ванной ремонт творчески подошли и к выбору полотенцедержателя. Хотелось бы что было и красиво и практично. Выбрали сразу металлический вариант. Он и красиво смотрится и не боится влаги. Вот здесь большой выбор полотенцедержателей https://kd.market/stroitelstvo-i-remont ... erzhateli/
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Полотенцодержатель

Сообщение Lionel » Сегодня, 15:52

А мы поставили полотенцесушитель и чаще всего полотенца на нем и находятся. А для лица и рук повесили несколько крючков. Тоже кстати металлические брали. Они симпатичнее.
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