Форекс

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Форекс

Сообщение Fillana » Вчера, 20:08

Добрый день. Кто может поделиться своим опытом торговли на форекс? Просто дело в том, что я очень хочу этому научиться, но у меня пока плохо получается. Может со школой брокера не повезло?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Форекс

Сообщение Raduznaya » Вчера, 20:54

Лично я пришла на своем опыте к такому выводу, что брокеры учат только основам. Функционалу сайта и прочее. А дальше уже если хотите развиваться в этом направлении, то ищите какие-то курсы
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Форекс

Сообщение Пантерка » Вчера, 21:11

Курсы курсами, конечно, но лично я считаю, что для успешной торговли на форекс нужно обладать не только знаниями, но и определенными особенностями - внимательностью, усидчивостью и так далее. А это не каждому дано. Так что может вам стоит подумать про автоматический форекс: https://nox.bz/ru/ Это бот, который очень здорово будет помогать вам в торговле.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Форекс

Сообщение Holly » Вчера, 21:29

Ого! А я и не знала, что существую подобные роботы. Дело в том, что я одно время форексом сильно интересовалась, но решила, что это не мое. Даже не начинала учебу. Но с ботом, глядишь, и можно было бы рискнуть
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