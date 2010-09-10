Сообщение Holly » Вчера, 21:29

Ого! А я и не знала, что существую подобные роботы. Дело в том, что я одно время форексом сильно интересовалась, но решила, что это не мое. Даже не начинала учебу. Но с ботом, глядишь, и можно было бы рискнуть