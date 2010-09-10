Форекс
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Форекс
Добрый день. Кто может поделиться своим опытом торговли на форекс? Просто дело в том, что я очень хочу этому научиться, но у меня пока плохо получается. Может со школой брокера не повезло?
Re: Форекс
Лично я пришла на своем опыте к такому выводу, что брокеры учат только основам. Функционалу сайта и прочее. А дальше уже если хотите развиваться в этом направлении, то ищите какие-то курсы
Re: Форекс
Курсы курсами, конечно, но лично я считаю, что для успешной торговли на форекс нужно обладать не только знаниями, но и определенными особенностями - внимательностью, усидчивостью и так далее. А это не каждому дано. Так что может вам стоит подумать про автоматический форекс: https://nox.bz/ru/ Это бот, который очень здорово будет помогать вам в торговле.
Re: Форекс
Ого! А я и не знала, что существую подобные роботы. Дело в том, что я одно время форексом сильно интересовалась, но решила, что это не мое. Даже не начинала учебу. Но с ботом, глядишь, и можно было бы рискнуть
Re: Форекс
Ну так еще не поздно попробовать. Ведь такой робот сам заключает сделки, а это значит, что человеческий фактор не может повлиять на вашу успешность. А то ведь многие сливы бывают именно из-за этого: проглядел, не успел и так далее. А тут все что нужно - это приобрести робота для Квик: https://daytradingschool.ru/magazin-tor ... dlya-quik/ А потом только следить за его работой
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