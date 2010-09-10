Форекс

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Fillana
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 21:57

Форекс

Сообщение Fillana » 19 фев 2021, 20:08

Добрый день. Кто может поделиться своим опытом торговли на форекс? Просто дело в том, что я очень хочу этому научиться, но у меня пока плохо получается. Может со школой брокера не повезло?
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Форекс

Сообщение Raduznaya » 19 фев 2021, 20:54

Лично я пришла на своем опыте к такому выводу, что брокеры учат только основам. Функционалу сайта и прочее. А дальше уже если хотите развиваться в этом направлении, то ищите какие-то курсы
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Форекс

Сообщение Пантерка » 19 фев 2021, 21:11

Курсы курсами, конечно, но лично я считаю, что для успешной торговли на форекс нужно обладать не только знаниями, но и определенными особенностями - внимательностью, усидчивостью и так далее. А это не каждому дано. Так что может вам стоит подумать про автоматический форекс: https://nox.bz/ru/ Это бот, который очень здорово будет помогать вам в торговле.
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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Re: Форекс

Сообщение Holly » 19 фев 2021, 21:29

Ого! А я и не знала, что существую подобные роботы. Дело в том, что я одно время форексом сильно интересовалась, но решила, что это не мое. Даже не начинала учебу. Но с ботом, глядишь, и можно было бы рискнуть
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Venik
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 01:30

Re: Форекс

Сообщение Venik » 06 мар 2021, 11:24

Ну так еще не поздно попробовать. Ведь такой робот сам заключает сделки, а это значит, что человеческий фактор не может повлиять на вашу успешность. А то ведь многие сливы бывают именно из-за этого: проглядел, не успел и так далее. А тут все что нужно - это приобрести робота для Квик: https://daytradingschool.ru/magazin-tor ... dlya-quik/ А потом только следить за его работой
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 394
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Форекс

Сообщение Алексей Кобзарь » 21 минуту назад

А какую школу брокеров закончили?? С этим карантином, всё обучение проходит в онлайн-режиме, поэтому тяжело усвоить информацию. Я промониторил разные курсы, то скажу что платные от бесплатных, мало чем вообще отличаются) Прошел обучение на traders union для начинающих, где хотя бы понятным языком предоставили основную базу. Удачи)
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