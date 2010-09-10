Сообщение zevc » Сегодня, 11:38

Пришлось мне тут к парню в телефон залезть, у меня интернет-трафик закончился, а надо было посмотреть одну информацию. И пока я по браузеру лазила, мне везде попадалась реклама обручальных колец. Это что-то значит?