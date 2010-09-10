Контекстная реклама

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Контекстная реклама

Сообщение zevc » Сегодня, 11:38

Пришлось мне тут к парню в телефон залезть, у меня интернет-трафик закончился, а надо было посмотреть одну информацию. И пока я по браузеру лазила, мне везде попадалась реклама обручальных колец. Это что-то значит?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Контекстная реклама

Сообщение klonik » Сегодня, 15:41

Ооо, видимо, ваш парень вам скоро сделает предложение, потому что просто так такая реклама не появляется. Хорошая контекстная реклама, вот тут https://wits.agency/services/google-ads можно такую заказать, вылезает только после того, как пользователь что-то искал. Получается, что ваш МЧ до этого смотрел обручальные кольца. Ну что же, рада за вас, а другие признаки того, что вас хотят замуж позвать есть?
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