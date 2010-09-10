Контекстная реклама
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Контекстная реклама
Пришлось мне тут к парню в телефон залезть, у меня интернет-трафик закончился, а надо было посмотреть одну информацию. И пока я по браузеру лазила, мне везде попадалась реклама обручальных колец. Это что-то значит?
Re: Контекстная реклама
Ооо, видимо, ваш парень вам скоро сделает предложение, потому что просто так такая реклама не появляется. Хорошая контекстная реклама, вот тут https://wits.agency/services/google-ads можно такую заказать, вылезает только после того, как пользователь что-то искал. Получается, что ваш МЧ до этого смотрел обручальные кольца. Ну что же, рада за вас, а другие признаки того, что вас хотят замуж позвать есть?
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