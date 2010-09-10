Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Я сейчас нахожусь на шестом месяце беременности. А я уже не могу ни куда ходить, так как у меня очень болят ноги, ступни, пальчики, бывает даже выкручивает после прогулок на свежем воздухе. Что мне делать, как быть? Ведь не гулять на воздухе нельзя.
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