Сообщение zevc » Сегодня, 11:58

Здравствуйте. Я сейчас нахожусь на шестом месяце беременности. А я уже не могу ни куда ходить, так как у меня очень болят ноги, ступни, пальчики, бывает даже выкручивает после прогулок на свежем воздухе. Что мне делать, как быть? Ведь не гулять на воздухе нельзя.