Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:58

Здравствуйте. Я сейчас нахожусь на шестом месяце беременности. А я уже не могу ни куда ходить, так как у меня очень болят ноги, ступни, пальчики, бывает даже выкручивает после прогулок на свежем воздухе. Что мне делать, как быть? Ведь не гулять на воздухе нельзя.
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