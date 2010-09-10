Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 276
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:28

На работе постоянные стрессы, начальник вечно недоволен. Я начала поедать вредную еду, особенно мучное и сладкое, тем самым «заедая» отрицательные эмоции. Можете отписаться и помочь советами, как избавиться от пищевого расстройства?
Вернуться к началу
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 272
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:44

Проблема у вас только в голове и после количества съеденным пирожных становится гораздо легче, но ненадолго. Вам кажется, что сладенькое и мучное радует не только тело, но и душу. Но на самом деле это не так, на талии появляются лишние сантиметры, и если так дальше продолжится, очень скоро вы перестанете влезать в любимые вещи. Вот тут https://psihiatrov.net/blog/zavisimosti ... -lecheniya статья о том, какие виды пищевого расстройства можно выделить, и каковы способы их лечения. Не нужно бояться обратиться к врачу, вам обязательно помогут справиться с поглощением сладкого.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость