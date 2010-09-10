Подскажите
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Подскажите
На работе постоянные стрессы, начальник вечно недоволен. Я начала поедать вредную еду, особенно мучное и сладкое, тем самым «заедая» отрицательные эмоции. Можете отписаться и помочь советами, как избавиться от пищевого расстройства?
Re: Подскажите
Проблема у вас только в голове и после количества съеденным пирожных становится гораздо легче, но ненадолго. Вам кажется, что сладенькое и мучное радует не только тело, но и душу. Но на самом деле это не так, на талии появляются лишние сантиметры, и если так дальше продолжится, очень скоро вы перестанете влезать в любимые вещи. Вот тут https://psihiatrov.net/blog/zavisimosti ... -lecheniya статья о том, какие виды пищевого расстройства можно выделить, и каковы способы их лечения. Не нужно бояться обратиться к врачу, вам обязательно помогут справиться с поглощением сладкого.
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