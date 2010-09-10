Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 273
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:39

Хочется попробовать свою удачу в спортивных ставках, смотрю сейчас варианты где лучше это сделать… Последние разы у меня очень удачно получается предсказывать результаты футбольных матчей… Где можно хорошо ставить?
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:08

Все зависит только от ваших предпочтений. Есть варианты, когда ставка делается на целый ряд матчей, а есть, варианты поставить только на один. Так что лучше ознакомиться с предложениями ставок заранее, прочитав обзоры, тут http://fancasino.com.ua/ , например. Смотрите на те предложение, где производят выплаты сразу, без задержек. Также не ставьте сразу и много, выбирайте и те, где возможно делать небольшие ставки.
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