Сообщение klonik » 23 фев 2021, 12:39

Хочется попробовать свою удачу в спортивных ставках, смотрю сейчас варианты где лучше это сделать… Последние разы у меня очень удачно получается предсказывать результаты футбольных матчей… Где можно хорошо ставить?