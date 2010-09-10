Подскажите
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Подскажите
Хочется попробовать свою удачу в спортивных ставках, смотрю сейчас варианты где лучше это сделать… Последние разы у меня очень удачно получается предсказывать результаты футбольных матчей… Где можно хорошо ставить?
Re: Подскажите
Все зависит только от ваших предпочтений. Есть варианты, когда ставка делается на целый ряд матчей, а есть, варианты поставить только на один. Так что лучше ознакомиться с предложениями ставок заранее, прочитав обзоры, тут http://fancasino.com.ua/ , например. Смотрите на те предложение, где производят выплаты сразу, без задержек. Также не ставьте сразу и много, выбирайте и те, где возможно делать небольшие ставки.
Re: Подскажите
Сейчас этих контор - полным полно.
Re: Подскажите
gonchar84 писал(а):Сейчас этих контор - полным полно.
Ну да, так оно и есть, поэтому с выбором с одной стороны - проблем быть не должно, а с другой - как раз такие сложно что-то определить. Поэтому выбирайте просто ту, в котором вам максимально удобно их делать, да и всё. Для меня такой конторой стал parimatch https://sportstavki.online/mobilnaya-versiya-i-prilozhenie-bukmekerskoj-kontory-parimatch, я в нём очень быстро разобрался.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 265
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Подскажите
Ежедневно делаю ставки и зарабатываю, это теперь как моя основная работа, но работой это назвать трудно. Я могу вам посоветовать букмекерскую контору Винлайн, так как она надежная и сейчас проводит акцию х5. Вот тут вы можете более подробно узнать что это за акция и как принять участие, полезная инфа в общем. А вам удачи и хорошего заработка на ставках)
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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