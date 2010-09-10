Сообщение zevc » Сегодня, 14:11

Мама решила все-таки перебраться на свежий воздух, купила на сбережения дом далеко в деревне, квартиру оставила мне с дочерью. Это, конечно, здорово, но сам ее дом мне не понравился, проводка старая, выключатели барахлят. Надо мастера вызывать, да только от нас никто туда не едет или просит за выезд бешенные деньги. А я там никого не знаю, как бы специалиста найти?