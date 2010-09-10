Электро-технические работы
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Электро-технические работы
Мама решила все-таки перебраться на свежий воздух, купила на сбережения дом далеко в деревне, квартиру оставила мне с дочерью. Это, конечно, здорово, но сам ее дом мне не понравился, проводка старая, выключатели барахлят. Надо мастера вызывать, да только от нас никто туда не едет или просит за выезд бешенные деньги. А я там никого не знаю, как бы специалиста найти?
Re: Электро-технические работы
Эх, я тоже мечтаю, когда мне не надо будет ходить на работу и я со спокойной совестью смогу переехать куда-нибудь подальше от людей, поближе к природе. Завидую вашей маме, вот честное слово. По поводу проводки – раз она живет одна, советую вам заключить полноценный договор на электро-технические работы, а не разовую работу заказывать. Там проверка всего будет регулярной, то есть при малейшей проблеме вам сразу все будет известно.
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