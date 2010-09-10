продвижение ссылками

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 420
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

продвижение ссылками

Сообщение Наташа Швец » 24 фев 2021, 17:28

Заказала у одних ребят продвижение ссылками, так они заливали все на мертвые форумы. В результате толку ноль, а деньги на ветер. Сейчас реально найти команду, которая сделает это результативно и с гарантией?
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 611
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: продвижение ссылками

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 фев 2021, 09:52

Согласен, есть немало сервисов, которые готов взяться за ваш сайт и наобещать золотые горы. Только это дело тонкое и все зависит от поисковых систем. Конечно сама работа линкбилдера за многое отвечает. Здесь советую компанию Link Stream, отдавал им в работу три проекта и получил хороший результат в течение 4-5 месяцев. Цены не самые низкие, но зато результат и качество хорошее. Они подготовили краткий обзор на другие сервисы и их преимущества https://links-stream.ru/gde-zakazat-kraud-marketing-sravnenie-links-stream-i-drugih-servisov/ Можешь сам почитать. А что касается гарантии, то на ссылки 14 дней предоставляют гарантию, а если за это время ссылки пропадают, они их заменяют.
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Ropllgsa
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 25 мар 2017, 21:01

Re: продвижение ссылками

Сообщение Ropllgsa » 20 окт 2021, 17:22

м. Конечно сама работа линкбилдера за многое отвечает. Здесь советую компанию Link Stream, отдавал им в работу три Цены не самые низкие, но зато результат и качество
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re:

Сообщение derigor » Вчера, 16:07

продвижение ссылками


мне тоже сайт продвинуть нужно
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: продвижение ссылками

Сообщение gonchar84 » Вчера, 16:14

Наташа Швец писал(а):Заказала у одних ребят продвижение ссылками, так они заливали все на мертвые форумы. В результате толку ноль, а деньги на ветер. Сейчас реально найти команду, которая сделает это результативно и с гарантией?



Использовать нужно разные варианты продвижения, в том числе и контекстную рекламу, тогда эффект будет ещё лучше. Что касается компании, то из проверенных порекомендую агентство Exiterra. Я там периодически заказываю seo продвижение https://exiterra.com/ и нареканий никогда не было. Спецы с большим опытом, работу качественно выполняют. А самое главное, что есть видимый эффект.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 112
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: продвижение ссылками

Сообщение derigor » Вчера, 16:50

да, я тоже думаю, что лучше разные виды рекламы использовать
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