Сообщение Наташа Швец » 24 фев 2021, 17:28

Заказала у одних ребят продвижение ссылками, так они заливали все на мертвые форумы. В результате толку ноль, а деньги на ветер. Сейчас реально найти команду, которая сделает это результативно и с гарантией?