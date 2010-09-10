продвижение ссылками
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 428
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
продвижение ссылками
Заказала у одних ребят продвижение ссылками, так они заливали все на мертвые форумы. В результате толку ноль, а деньги на ветер. Сейчас реально найти команду, которая сделает это результативно и с гарантией?
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 640
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: продвижение ссылками
Согласен, есть немало сервисов, которые готов взяться за ваш сайт и наобещать золотые горы. Только это дело тонкое и все зависит от поисковых систем. Конечно сама работа линкбилдера за многое отвечает. Здесь советую компанию Link Stream, отдавал им в работу три проекта и получил хороший результат в течение 4-5 месяцев. Цены не самые низкие, но зато результат и качество хорошее. Они подготовили краткий обзор на другие сервисы и их преимущества https://links-stream.ru/gde-zakazat-kraud-marketing-sravnenie-links-stream-i-drugih-servisov/ Можешь сам почитать. А что касается гарантии, то на ссылки 14 дней предоставляют гарантию, а если за это время ссылки пропадают, они их заменяют.
Re: продвижение ссылками
м. Конечно сама работа линкбилдера за многое отвечает. Здесь советую компанию Link Stream, отдавал им в работу три Цены не самые низкие, но зато результат и качество
Re:
продвижение ссылками
мне тоже сайт продвинуть нужно
Re: продвижение ссылками
Наташа Швец писал(а):Заказала у одних ребят продвижение ссылками, так они заливали все на мертвые форумы. В результате толку ноль, а деньги на ветер. Сейчас реально найти команду, которая сделает это результативно и с гарантией?
Использовать нужно разные варианты продвижения, в том числе и контекстную рекламу, тогда эффект будет ещё лучше. Что касается компании, то из проверенных порекомендую агентство Exiterra. Я там периодически заказываю seo продвижение https://exiterra.com/ и нареканий никогда не было. Спецы с большим опытом, работу качественно выполняют. А самое главное, что есть видимый эффект.
Re: продвижение ссылками
да, я тоже думаю, что лучше разные виды рекламы использовать
Re: продвижение ссылками
Не всегда только этот способ эффективен в продвижении. Вам бы стоило обратиться в специализированную компанию по продвижению сайтов https://formula4.ru/ Профессионалы смогут разработать собственную стратегию по продвижению разными доступными способами и приведут вас к нужному результату.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 640
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: продвижение ссылками
Привіт всім, в мене таке питання як правильно користуватися скриптами?
Re: продвижение ссылками
Привіт, для початку тобі потрібно знати, що таке скрипт, скриптова мова https://proseo.kiev.ua/stati/shcho-take ... tova-mova/ після того, як уважно вивчиш, буде просто працювати. І користуватися не так вже й складно, все залежить від конкретної мови програмування, яку ти використовуєш. Зазвичай потрібне середовище програмування, таке як текстовий редактор.
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