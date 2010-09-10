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Haminahu Гость RZN.info Сообщения: 70 Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20 Re: контейнеры Цитата Сообщение Haminahu » Сегодня, 08:23 Надежда 79 писал(а): какие контейнеры подойдут для дачи и частного дома?



Я советую купить пластиковый контейнер с крышкой для мусора, вот такой - Я советую купить пластиковый контейнер с крышкой для мусора, вот такой - https://plastelo.ru/catalog/plastikovye-musornye-konteynery/s-krishkoy/ . У нас стоит такой на даче. Это защитит мусор от растаскивания птицами, от ветра и так далее. А еще советую взять несколько для разных типов мусор, сортировка очень помогает. Вернуться к началу

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