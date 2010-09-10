контейнеры
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
контейнеры
какие контейнеры подойдут для дачи и частного дома?
Re: контейнеры
у нас стоят большие пластиковые контейнеры
Re: контейнеры
Надежда 79 писал(а):какие контейнеры подойдут для дачи и частного дома?
Я советую купить пластиковый контейнер с крышкой для мусора, вот такой - https://plastelo.ru/catalog/plastikovye-musornye-konteynery/s-krishkoy/. У нас стоит такой на даче. Это защитит мусор от растаскивания птицами, от ветра и так далее. А еще советую взять несколько для разных типов мусор, сортировка очень помогает.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость