контейнеры

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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

контейнеры

Сообщение Надежда 79 » Вчера, 11:22

какие контейнеры подойдут для дачи и частного дома?
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: контейнеры

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 08:13

у нас стоят большие пластиковые контейнеры
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: контейнеры

Сообщение Haminahu » Сегодня, 08:23

Надежда 79 писал(а):какие контейнеры подойдут для дачи и частного дома?


Я советую купить пластиковый контейнер с крышкой для мусора, вот такой - https://plastelo.ru/catalog/plastikovye-musornye-konteynery/s-krishkoy/. У нас стоит такой на даче. Это защитит мусор от растаскивания птицами, от ветра и так далее. А еще советую взять несколько для разных типов мусор, сортировка очень помогает.
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