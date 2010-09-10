Тепловычислитель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 275
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Тепловычислитель

Сообщение klonik » Сегодня, 11:46

Здравствуйте. Хотелось бы найти прямого поставщика тепловычислителей и я решила написать вам, чтобы поинтересоваться и спросить. Куда стоит заглянуть, чтобы оформить заказ онлайн? Буду благодарна за ответы и высказанные мнения.
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 279
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Тепловычислитель

Сообщение zevc » Сегодня, 17:04

Приветствую, вас. Я нашла, по отзывам в интернете сайт компании, которая осуществляет продажу промышленного оборудования для систем отопления и водоснабжения. И сразу решила проконсультироваться с менеджером, а потом уже только выбрать удобный способ оплаты и доставки. На сайте https://gigaterm.ru/catalog/teplovychisliteli/ вкт в наличии представлены, и у вас есть возможность сориентироваться по ценам, а потом уже только сформировать заявку на покупку и отправить её на подтверждение менеджеру. Не стесняйтесь задавать вопросы, вам обязательно на них ответят и помогут решить все проблемы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя