болит зуб
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 380
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
болит зуб
Уже месяц мучает зубная боль, причем каждый раз болит в разных местах. Поделитесь контактами опытного врача который помог бы мне ее устранить.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 245
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: болит зуб
Зубная боль, это наверное самое страшное, что может быть. Советую тебе не затягивать с этим и пойти к хорошему специалисту https://napopravku.ru/moskva/doctors/stomatolog-terapevt/ который сможет выявить причину боли и устранить ее. Если что, на сайте можно сделать онлайн запись и не стоять в очереди в ожидании когда тебя примут. Да и работаю там хорошие доктора, так что советую, так как сама не раз лечила там зубы.
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