болит зуб

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 516
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

болит зуб

Сообщение Алексей Кобзарь » 25 фев 2021, 17:33

Уже месяц мучает зубная боль, причем  каждый раз болит в разных местах. Поделитесь контактами опытного врача который помог бы мне ее устранить.
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 355
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: болит зуб

Сообщение Наташа Швец » 25 фев 2021, 18:01

Зубная боль, это наверное самое страшное, что может быть. Советую тебе не затягивать с этим и пойти к хорошему специалисту https://napopravku.ru/moskva/doctors/stomatolog-terapevt/ который сможет выявить причину боли и устранить ее. Если что, на сайте можно сделать онлайн запись и не стоять в очереди в ожидании когда тебя примут. Да и работаю там хорошие доктора, так что советую, так как сама не раз лечила там зубы.
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: болит зуб

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 20:14

Алексей Кобзарь писал(а):Уже месяц мучает зубная боль, причем  каждый раз болит в разных местах. Поделитесь контактами опытного врача который помог бы мне ее устранить.

надо идти к стоматологу!
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: болит зуб

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 20:30

Наташа Швец писал(а):Зубная боль, это наверное самое страшное, что может быть. Советую тебе не затягивать с этим и пойти к хорошему специалисту [ который сможет выявить причину боли и устранить ее. Если что, на сайте можно сделать онлайн запись и не стоять в очереди в ожидании когда тебя примут. Да и работаю там хорошие доктора, так что советую, так как сама не раз лечила там зубы.

я сама мучился не так давно
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