Наташа Швец писал(а): Зубная боль, это наверное самое страшное, что может быть. Советую тебе не затягивать с этим и пойти к хорошему специалисту [ который сможет выявить причину боли и устранить ее. Если что, на сайте можно сделать онлайн запись и не стоять в очереди в ожидании когда тебя примут. Да и работаю там хорошие доктора, так что советую, так как сама не раз лечила там зубы.