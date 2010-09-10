Сообщение zevc » Сегодня, 10:59

Привет, всем. Мне нужна ваша консультация и помощь с выбором торговой площадки, которая занимается продажей готовых комплектов видеонаблюдения. Расскажите, с какими компаниями вам уже приходилось вести раньше сотрудничество?