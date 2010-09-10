Одежда oversize
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Одежда oversize
Добрый вечер. Нам дали место в детском саду, предстоит сделать много покупок для того чтобы собрать ребенка. Может, кто подскажет магазин с хорошими ценами и качеством? Заранее спасибо.
Re: Одежда oversize
Здравствуйте. Вас можно поздравить, вы скоро пойдете в садик. Могу вам сказать точно, что вам надо в магазин где продается одежда oversize для всей семьи. Я своих деток именно там одеваю, не только в садик, но и в школу. Бывает, что и себе что-нибудь интересное прикуплю, а еще мне нравятся там костюмы, которые можно купить для всех и сразу. Уверена вам понравится и цена и качество.
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