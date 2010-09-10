Сообщение zevc » Сегодня, 11:48

Давно пора поменять гинеколога, женщина в нашей больнице меня постоянно пугает и приходится посещать кабинет каждые три месяца. Прошу вас отписаться и поделиться отзывами о работе частных клиник города, как быть?