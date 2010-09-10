Подскажите
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Подскажите
Давно пора поменять гинеколога, женщина в нашей больнице меня постоянно пугает и приходится посещать кабинет каждые три месяца. Прошу вас отписаться и поделиться отзывами о работе частных клиник города, как быть?
Re: Подскажите
Понимаю Вас, потому что мне самой пришлось потратить время на поиски и только потом – остановиться на женской клинике. Поход к гинекологу должен быть максимально комфортным, не доставлять неприятных эмоций и ощущений. Поэтому, клиники Медок готовы прийти на помощь в любой момент, и я решила отписаться, чтобы с вами поделиться ссылкой. Не нужно бояться похода к новому врачу, чем быстрее сходите – тем быстрее проверите своё женское здоровье и убедитесь в том, что всё хорошо. Раз в полгода я себе ставлю напоминание сходить к гинекологу и провериться.
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