Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:48

Давно пора поменять гинеколога, женщина в нашей больнице меня постоянно пугает и приходится посещать кабинет каждые три месяца. Прошу вас отписаться и поделиться отзывами о работе частных клиник города, как быть?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

Понимаю Вас, потому что мне самой пришлось потратить время на поиски и только потом – остановиться на женской клинике. Поход к гинекологу должен быть максимально комфортным, не доставлять неприятных эмоций и ощущений. Поэтому, клиники Медок готовы прийти на помощь в любой момент, и я решила отписаться, чтобы с вами поделиться ссылкой. Не нужно бояться похода к новому врачу, чем быстрее сходите – тем быстрее проверите своё женское здоровье и убедитесь в том, что всё хорошо. Раз в полгода я себе ставлю напоминание сходить к гинекологу и провериться.
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