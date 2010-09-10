Сообщение zevc » Сегодня, 12:41

Здравствуйте. Мне начальник поручил узнать, сколько будет стоить трансформаторная подстанция, если напрямую вести сотрудничество с одной из компаний. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время?