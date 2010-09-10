Подскажите

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 283
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:41

Здравствуйте. Мне начальник поручил узнать, сколько будет стоить трансформаторная подстанция, если напрямую вести сотрудничество с одной из компаний. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 278
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:46

Понимаю вас, потому что я сама всегда и всё сравниваю, а потом уже только – выбираю в какую организацию обращаться за консультацией и помощью. Советую вам прямо сейчас заглянуть сюда ptukr.com трансформаторная подстанция 400 ква цена указана и расписано, от каких факторов будет зависеть её окончательная стоимость. Не нужно бояться и стесняться задавать вопросы, вам обязательно на них ответят уже через несколько минут, и я считаю – всегда нужно проводить детальный анализ, прежде чем запускать сотрудничество.
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