Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Мне начальник поручил узнать, сколько будет стоить трансформаторная подстанция, если напрямую вести сотрудничество с одной из компаний. Прошу вас отписаться и проконсультировать, куда именно стоит заглянуть в ближайшее время?
Re: Подскажите
Понимаю вас, потому что я сама всегда и всё сравниваю, а потом уже только – выбираю в какую организацию обращаться за консультацией и помощью. Советую вам прямо сейчас заглянуть сюда ptukr.com трансформаторная подстанция 400 ква цена указана и расписано, от каких факторов будет зависеть её окончательная стоимость. Не нужно бояться и стесняться задавать вопросы, вам обязательно на них ответят уже через несколько минут, и я считаю – всегда нужно проводить детальный анализ, прежде чем запускать сотрудничество.
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