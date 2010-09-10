Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 281
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:33

Привет, всем. Давно хочу заказать в интернете огромную мягкую игрушку в виде акулы для сестры. Пришлось потратить больше часа свободного времени на просмотр информации теоретического плана, и только потом перешла по ссылке https://bezproblem.ru/catalog/tovary_dl ... hark_100_/ и нашла подробную информацию о том, как сформировать свой заказ и отправить его на подтверждение менеджеру. Вы тоже всегда сравниваете условия сотрудничества и цены, которыми готовы порадовать разные магазины? Буду признательна за ответы и советы, потому что вопрос актуален для меня сейчас и я рассчитываю на ваши мнения.
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