Медали
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Медали
Привет, всем. Мне нравится коллекционировать оригинальные награды и поэтому – отправилась изучать в интернете многочисленные сайты и сравнивать условия сотрудничества, а также цены, которыми готовы порадовать разные торговые площадки. Заглянула сюда https://voensovmag.ru/catalog/medali-pr ... -malevicha и нашла медаль, которая посвящена «Чёрному квадрату Малевича». Скажите, приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами именно этого онлайн магазина? Рассчитываю на ваши ответы и советы, потому что пока не знаю, стоит ли оформлять заказ или же продолжить дальше вести свои поиски в интернете?
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