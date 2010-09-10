Недвижимость
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Недвижимость
Считаю, что лучшее вложение это недвижимость, которая пригодится либо можно ее сдавать )) Поэтому лучшее вложение)) Вот тут я искала себе недвижимость в Турции https://hayatestate.ru/alanya переходите там отличные ребята которые помогут купить квартиру в новостройке) Хорошо, что они специалисты своего дела помогут в этом плане) И даже оформят документы, переживать не за что не нужно)
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