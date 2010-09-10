Сообщение Алексей Кобзарь » 31 минуту назад

Нужны советы о покупке недвижимости за границей. Появилась свободная сумма денег, хочу ее выгодно вложить. Хотел бы купить небольшую квартирку на каком-нибудь туристическом курорте