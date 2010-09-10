Недвижимость

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Недвижимость

Сообщение parma » 28 фев 2021, 20:32

Считаю, что лучшее вложение это недвижимость, которая пригодится либо можно ее сдавать )) Поэтому лучшее вложение)) Вот тут я искала себе недвижимость в Турции https://hayatestate.ru/alanya переходите там отличные ребята которые помогут купить квартиру в новостройке) Хорошо, что они специалисты своего дела помогут в этом плане) И даже оформят документы, переживать не за что не нужно)
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Алексей Кобзарь
Пользователь RZN.info
Сообщения: 617
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Недвижимость

Сообщение Алексей Кобзарь » Сегодня, 10:11

Нужны советы о покупке недвижимости за границей. Появилась свободная сумма денег, хочу ее выгодно вложить. Хотел бы купить небольшую квартирку на каком-нибудь туристическом курорте
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 202
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: Недвижимость

Сообщение Яно4ка » Сегодня, 11:27

Так тут уже смотрите по своим возможностям. Возьмем к примеру Турцию, сейчас очень выгодные условия и цены для покупки недвижимости. У меня есть несколько знакомых, которые купили квартиру в турции https://statusproperty.ru/products/sale через агентство недвижимости Status Property. Сами туда приезжают на время отпуска, а вот в остальное время сдают в аренду. Посмотрите на сайте этого агентства какие есть предложения по недвижимости, они же и с оформлением помогают.
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