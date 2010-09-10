Недвижимость
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
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Недвижимость
Считаю, что лучшее вложение это недвижимость, которая пригодится либо можно ее сдавать )) Поэтому лучшее вложение)) Вот тут я искала себе недвижимость в Турции https://hayatestate.ru/alanya переходите там отличные ребята которые помогут купить квартиру в новостройке) Хорошо, что они специалисты своего дела помогут в этом плане) И даже оформят документы, переживать не за что не нужно)
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 620
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Недвижимость
Нужны советы о покупке недвижимости за границей. Появилась свободная сумма денег, хочу ее выгодно вложить. Хотел бы купить небольшую квартирку на каком-нибудь туристическом курорте
Re: Недвижимость
Так тут уже смотрите по своим возможностям. Возьмем к примеру Турцию, сейчас очень выгодные условия и цены для покупки недвижимости. У меня есть несколько знакомых, которые купили квартиру в турции https://statusproperty.ru/products/sale через агентство недвижимости Status Property. Сами туда приезжают на время отпуска, а вот в остальное время сдают в аренду. Посмотрите на сайте этого агентства какие есть предложения по недвижимости, они же и с оформлением помогают.
Re: Недвижимость
Считаю, что лучшее вложение это недвижимость, которая пригодится либо можно ее сдавать
Сейчас это самый выгодный вид инвестиций.
Re: Недвижимость
Алексей Кобзарь писал(а):Нужны советы о покупке недвижимости за границей. Появилась свободная сумма денег, хочу ее выгодно вложить. Хотел бы купить небольшую квартирку на каком-нибудь туристическом курорте
Рассмотрите варианты недвижимости в Сиде https://profitrealestate.ru/catalog/sell/Side Это отличный турецкий курортный городок - море, солнце, пляж... красота! Там туристов всегда много, отбоя не будет желающих арендовать вашу квартиру. Знаю из личного опыта.
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