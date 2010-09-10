где сделать полюс осаго
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 254
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
где сделать полюс осаго
Тут такое дело неприятное, потеряла свой полюс ОСАГО, что теперь делать? Где можно новый сделать?
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 224
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: где сделать полюс осаго
ОСАГО - вещь хорошая, но далеко не во всех случаях можно получить нормальную компенсацию после ДТП. Нужно обязательно знать, что делать, если вам выплатили недостаточную сумму, если вы еще не в теме, то рекомендую прочитать статью на сайте https://kulikavto.ru/osago/malo-vyplati ... delat.html Там подробно описанные все способы получения дополнительных выплат по ОСАГО.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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