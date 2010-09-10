Сообщение klonik » 01 мар 2021, 15:00

Добрый день девочки. Никто не знает где можно взять коробки для создания архива? Пришла тут как-то к мужу в офис, а у него уже все на полках не убирается. Он сказал, что ему не до этого работы очень много. Вот хочу помочь ему и сама все сделать.