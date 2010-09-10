Подскажите

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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 427
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 01 мар 2021, 15:00

Добрый день девочки. Никто не знает где можно взять коробки для создания архива? Пришла тут как-то к мужу в офис, а у него уже все на полках не убирается. Он сказал, что ему не до этого работы очень много. Вот хочу помочь ему и сама все сделать.
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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 425
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 01 мар 2021, 17:07

Здравствуйте. Такое бывает, наши мужчины просто большие трудоголики. Если бы я вместе со своим не работала, то думаю что в один прекрасный день у него в офисе было бы то же самое. У нас, когда появилась база клиентов, пошли договора, контракты и все такое, я сразу же обратилась сюда. Они нам привезли архивные короба и архивные папки из гофрированного картона.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Подскажите

Сообщение gonchar84 » 30 мар 2021, 12:51

Может попробовать на каких-нибудь складах их приобрести?
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Подскажите

Сообщение derigor » 30 мар 2021, 13:02

Вообще, коробки подходящие найти не так уж и сложно, стоит просто нормально промониторить интернет по этому вопросу, поставщики всегда найдутся. Только простых коробок вам может не хватить, нужно будет купить специальный термоклей для закрытия упаковки, чтобы упаковка прослужила долгий срок. Его, собственно, можете тут https://www.masterkley.ru/master/jetiketka-na-pjet-butylku/ заказать, выбор у них действительно неплохой.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Подскажите

Сообщение Mukoll » Сегодня, 10:52

klonik писал(а):Добрый день девочки. Никто не знает где можно взять коробки для создания архива? Пришла тут как-то к мужу в офис, а у него уже все на полках не убирается. Он сказал, что ему не до этого работы очень много. Вот хочу помочь ему и сама все сделать.

Думаю, вам обязательно стоит зайти на https://fkfd.ru/shop/ , тут как раз есть все то, что вам может потребоваться. Уверен, что вы быстро разберетесь с нужным ассортиментом и сделаете заказ. Ведь там есть практически какие угодно варианты картонных коробок, друзья. Потому я считаю, что вы уж точно сможете подобрать себе достойные варианты для любых нужд :)
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