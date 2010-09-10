Подскажите
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Подскажите
Добрый день девочки. Никто не знает где можно взять коробки для создания архива? Пришла тут как-то к мужу в офис, а у него уже все на полках не убирается. Он сказал, что ему не до этого работы очень много. Вот хочу помочь ему и сама все сделать.
Re: Подскажите
Здравствуйте. Такое бывает, наши мужчины просто большие трудоголики. Если бы я вместе со своим не работала, то думаю что в один прекрасный день у него в офисе было бы то же самое. У нас, когда появилась база клиентов, пошли договора, контракты и все такое, я сразу же обратилась сюда. Они нам привезли архивные короба и архивные папки из гофрированного картона.
Re: Подскажите
Может попробовать на каких-нибудь складах их приобрести?
Re: Подскажите
Вообще, коробки подходящие найти не так уж и сложно, стоит просто нормально промониторить интернет по этому вопросу, поставщики всегда найдутся. Только простых коробок вам может не хватить, нужно будет купить специальный термоклей для закрытия упаковки, чтобы упаковка прослужила долгий срок. Его, собственно, можете тут https://www.masterkley.ru/master/jetiketka-na-pjet-butylku/ заказать, выбор у них действительно неплохой.
Re: Подскажите
klonik писал(а):Добрый день девочки. Никто не знает где можно взять коробки для создания архива? Пришла тут как-то к мужу в офис, а у него уже все на полках не убирается. Он сказал, что ему не до этого работы очень много. Вот хочу помочь ему и сама все сделать.
Думаю, вам обязательно стоит зайти на https://fkfd.ru/shop/ , тут как раз есть все то, что вам может потребоваться. Уверен, что вы быстро разберетесь с нужным ассортиментом и сделаете заказ. Ведь там есть практически какие угодно варианты картонных коробок, друзья. Потому я считаю, что вы уж точно сможете подобрать себе достойные варианты для любых нужд
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