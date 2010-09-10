купить зимнюю одежду на работу?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
купить зимнюю одежду на работу?
Кто знает, где сейчас можно еще купить зимнюю одежду на работу? Может есть проверенные магазины, что посоветуете?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 266
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Re: купить зимнюю одежду на работу?
На сайтах круглый год можно заказывать как зимнюю, так и летнюю одежду. Я всегда lkz мужу делаю покупки в магазине Мосторг. У них прекрасный выбор и низкие цены. Можешь зайти к ним на сайт и посмотреть каталог зимней одежды . Уверенyа на все 100%, что подберешь себе что-то хорошее. Если будут вопросы, обращайся к менеджерам по номеру телефона, который указан на сайте.
Re: купить зимнюю одежду на работу?
Я в местных магазинах беру или же на секондах, там всегда есть что подобрать. Так что как вариант, можете присмотреть.
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