купить зимнюю одежду на работу?

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

купить зимнюю одежду на работу?

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 мар 2021, 17:27

Кто знает, где сейчас можно еще купить зимнюю одежду на работу? Может есть проверенные магазины, что посоветуете? 
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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 266
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Re: купить зимнюю одежду на работу?

Сообщение Наташа Швец » 01 мар 2021, 18:00

На сайтах круглый год можно заказывать как зимнюю, так и летнюю одежду. Я всегда lkz мужу делаю покупки в магазине Мосторг. У них прекрасный выбор и низкие цены. Можешь зайти к ним на сайт и посмотреть каталог зимней одежды . Уверенyа на все 100%, что подберешь себе что-то хорошее. Если будут вопросы, обращайся к менеджерам по номеру телефона, который указан на сайте.
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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Re: купить зимнюю одежду на работу?

Сообщение Яно4ка » 26 мар 2021, 11:50

Я в местных магазинах беру или же на секондах, там всегда есть что подобрать. Так что как вариант, можете присмотреть.
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