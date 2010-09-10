Натяжные потолки в СПБ посоветуйте
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Натяжные потолки в СПБ посоветуйте
Посоветуйте какие лучше натяжные потолки в Питере взять? В питерских компаниях не особо разбираюсь. Интересуют матовые и глянцевые натяжные потолки, по большей части интересуют зарубежные производители потолков. Я помониторил Питерские компании, множество производителей предлагают, какие лучше все-таки натягивать? Чтобы дефектов не было.
Re: Натяжные потолки в СПБ посоветуйте
Мождете вот здесь http://okna-leningrad.ru/potolki/ потолки посмотреть у Ленинградских окон и посчитать их в калькуляторе натяжных потолков. Там вводите разные параметры потолка, такие как количество светильников, люстр, углов, труб. После этого вы вводите площадь потолка, материал полотна, производителя потолка, цветное или белое полотно вы хотите. После ввода всех данных калькулятор выдает вам стоимость потолка уже с монтажом.
Re: Натяжные потолки в СПБ посоветуйте
Этот потолок расчитывает окончательную стоимость? Или все-таки после того как вызовешь замерщика там можно будет более точную стоимость узнать, будет эта стоимость ниже или выше той стоимости, которую посчитал онлайн-калькулятор? Какую гарантию они дают на свои потолки? И какой срок службы обещают производители натяжных потолков?
Re: Натяжные потолки в СПБ посоветуйте
Вообще срок службы натяжных потолков до 30 лет, то есть можно будет раз поставить эти потолки и забыть. Это относится ко всем потолкам, которые поставляют Ленинградские окна. Калькулятор на сайте выдает ориентировочную стоимость. После того, как вы с менеджером переговорите, разумеется можно расчитывать на дополнительную скидку. Ну и с помощью онлайн-формы расчета можно будет посчитать только одноуровневые потолки.
Re: Натяжные потолки в СПБ посоветуйте
И какие сроки монтажа там? с момента приезда замерщика и до момента сдачи работ сколько времени нужно прождать? Вам они не срывали сроки работ? Как по качеству монтажа? Были ли какие-то проблемы связанные с монтажом? Гарантийные случаи какие-то были? И как быстро компания на них реагировала? Или таких проблем не было?
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