Сообщение Hiper » 02 мар 2021, 20:50

Вообще срок службы натяжных потолков до 30 лет, то есть можно будет раз поставить эти потолки и забыть. Это относится ко всем потолкам, которые поставляют Ленинградские окна. Калькулятор на сайте выдает ориентировочную стоимость. После того, как вы с менеджером переговорите, разумеется можно расчитывать на дополнительную скидку. Ну и с помощью онлайн-формы расчета можно будет посчитать только одноуровневые потолки.