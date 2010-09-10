Катализаторы

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zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 287
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Катализаторы

Сообщение zevc » 02 мар 2021, 11:00

Начальник нашего отдела тут пробежался по всем с таким вопросом: ни у кого случайно катализаторов не завалялось? Я знаю, что это, но не понимаю, зачем их потом собирают и сдают. Это же отработанная деталь, разве может она что-то стоить?
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klonik
Гость RZN.info
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Катализаторы

Сообщение klonik » 02 мар 2021, 12:34

Добрый, ну и что, что она отработанная? Там же в составе есть редкие химические элементы, они то никуда не деваются. Поэтому когда вы вот сюда https://katalizator.top/ катализатор сдаете, то вам готовы заплатить за это. И еще все же стоит помнить об экологии, когда вы сдаете, это все перерабатывается, вреда никакого нет природе. А так бы он лежал, разлагался сотни лет, так что начальник ваш молодец.
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