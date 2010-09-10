Сообщение zevc » 02 мар 2021, 11:00

Начальник нашего отдела тут пробежался по всем с таким вопросом: ни у кого случайно катализаторов не завалялось? Я знаю, что это, но не понимаю, зачем их потом собирают и сдают. Это же отработанная деталь, разве может она что-то стоить?